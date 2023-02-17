Kızılay afet bölgelerinde çocuk dostu alanlar kuruyor

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım faaliyetlerini de artırıyor.ANKARA (İGFA) - Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra afetzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik vermeye başladığı psikolojik ilk yardım hizmetini artırıyor.

Kızılay sahada çalışan 5 bine yakın gönüllüsü arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle deprem bölgesinde afet travmasının etkilerini azaltmaya gayret ediyor.

Kızılaycılar, kurulan mobil çocuk dostu alanlarda çocuklarla oyun terapisi gerçekleştiriyor, gün içinde düzenlenen aktivitelerle ruhsal travmalara karşı çalışmalar yapılıyor.

Kızılay koordinasyonunda çalışan Afet Beslenme Grubu üyeleri afet bölgesinde; 5 Aşevi, 86 ikram aracı, 354 mobil mutfak, 38 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor.