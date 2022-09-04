'Kız Kulesi yıkıldı' iddialarına açıklama geldi!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 'Kız Kulesi Restorasyonu' ile ilgili açıklamada bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan kamuoyu duyurusunda, 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklentiye dikkati çekilerek, 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceği açıklandı.

Açıklamada, "Alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkla paylaşıldığının da altı çizildi.

https://twitter.com/muzeler_dairesi/status/1566139628557684736