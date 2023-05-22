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Kıyı Emniyeti işçi statüsünde 52 personel alacak
GÜNDEM 22.05.2023, 10:08
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 52 kişilik personel alımı yapacak.ANKARA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alım duyurusu yaptı.
Söz konusu ilan bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Personel alımına dair ilan 22-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edildi.
İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceği belirtildi.
İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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