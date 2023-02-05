Kış Okullarına 250 bin öğrenci katıldı... Eğitimde ikinci dönem başlıyor

Okullarda ikinci dönem iki haftalık yarıyıl tatili ardından 6 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl dört farklı alanda ilk kez açılan Kış Okulları'ndan 250 bin öğrencinin faydalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Dört farklı alanda düzenlenen ve öğrencilerin yenilikçi yaklaşımlarla eğlenerek öğrendikleri kış okulları, bu yıl ilk kez 81 ilde düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 bin 845 kurs merkezinde 14 bin öğretmenle yürütülen kış okuluna yaklaşık 250 bin öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen kış okulunda, 81 ilde 22 binden fazla kurs açıldı. Katılan öğrenciler, kurslardan fazlasıyla mutlu ayrıldığını, eksikliklerini tamamlarken kursların oldukça öğretici ve eğlenceli olduğunu ifade etti.

BİLSEM'lerde 55 farklı atölyedeki bilim ve sanat kurslarından da 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrenciler faydalanırken, robotik, yapay zekâ, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Mahmut Özer, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak geçen yaz ilk defa yaz okulları açmıştık. Yarıyıl tatilinde de yine dört farklı alanda bilim, sanat, matematik ve İngilizce kış okulu açtık. Kış okullarına öğrencilerimiz çok yoğun katılım sağladı. Yaklaşık 250 bin öğrencimiz bu kurslardan faydalandı. Evlatlarımızın en nitelikli eğitimi alması ve onları yalnız bırakmama adına farklı uygulamaları hayata geçirerek her zaman yanlarında olacağız." dedi.

İÇİŞLERİ VALİLİKLERE 'OKUL GENELGESİ' GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan okullar 6 Şubat'ta eğitime kaldığı yerden devam edecek. MEB takvimine göre 2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

Hatırlanacağı gibi İçişleri Bakanlığı da, dün 81 il valiliğine ‘okul genelgesi’ göndermiş, ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelgeye göre okul servislerinin 6 Şubat'tan itibaren bir hafta boyunca kesintisiz denetlenmesi, eğitim-öğretim yılı süresince de planlı denetimlere devam edilmsini istedi. Bakanlık ayrıca, uyuşturucuyla mücadele için okul önlerinde, kafelerde denetim yapılmasının talimatını verdi.