Kış lastiği zorunluluğu başlıyor... İstanbul tarihi öne çekti

İstanbul Valiliği, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak kış lastiği zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması İstanbul için bu yıl öne çekildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada meteorolojik verilere göre, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiği duyuruldu.

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 25 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.