Kış lastiği zorunluluğu başlıyor

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda yarından itibaren kış lastiği takılması zorunlu olacak.ANKARA (İGFA) - Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Yarın başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.