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Kırşehir Kapadokya'ya bağlanacak

GÜNDEM 03.03.2024, 16:47
Kırşehir Kapadokya'ya bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Kapadokya Havaalanı'na ulaşımını sağlayacak 38 kilometre uzunluğundaki "Tuzköy-Kesikköprü Yolu Projesi"ni en kısa zamanda yatırım programına alacaklarının sözünü verdi.KIRŞEHİR (İGFA) - Bugün bir dizi programa katılmak üzere Kırşehir'e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'na, kilim ve Neşet Ertaş'ın plağı hediye edildi.

Bakan Uraloğlu, Kırşehir Ahilik Müzesi ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ticari faaliyetlerinin büyümesi için gayret ettiklerini söyledi.

Dünya sahnesinde ekonomik yönden güçlü olmadan siyasi yönden güçlü olmanın mümkün olmadığını vurgulayan Uraloğlu, ticaretin, ekonominin can damarı olduğunu ifade etti.

Ekonomik başarılarda ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların büyük rolü olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Güçlü bir ulaşım altyapısı, ekonomik büyümenin birincil koşuludur. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Yapılan her yeni yol, geçtiği yerin istihdamına, üretimine, ticaret ve kültür hayatına can katmaktadır." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 22 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

2002 yılında, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin 400 kilometreye ulaştırdıklarını anlatan Uraloğlu, "Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyolları gibi dev karayolu projelerini hayata geçirdik. 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı da 13 bin 919 kilometreye çıkardık. Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı altından birbirine bağlayan Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla birlikte Doğu Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım sağladık. Bu projelerimiz modern İpek Yolu'nun en önemli parçasını oluşturdu." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana aktif havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardıklarını anımsatarak, denizcilik alanında da 152 olan uluslararası liman sayısını ise 190'a çıkardıklarını dile getirdi. İletişim altyapısında da büyük yatırımlar yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydumuzu haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Kırşehir'deki yatırımlara da değinen Uraloğlu, son 22 yılda Kırşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 14,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
 
Uraloğlu, Kırşehir'e 2 müjde vereceğini belirterek, "İlki yatırım programımıza alarak projesini onayladığımız 20 kilometre uzunluğundaki Kırşehir Çevre Yolu çalışmalarımızı başlatıyoruz. Projemizde öncelikli talep edilen otoyol ayrımı ve terminal kavşağı arasındaki 10,5 kilometrelik kesimi 18 Mart'ta ihale edeceğiz. Proje bünyesinde 7 farklı seviyeli kavşak bulunuyor ve bunun 5'i ihale edeceğimiz kesim kapsamında inşa edilecek. İkinci müjdemiz ise Kırşehir'in Nevşehir'deki Kapadokya Havaalanı'na ulaşımını sağlayacak 38 kilometre uzunluğundaki Tuzköy-Kesikköprü yolu projesi. Projeyi bakanlığımız gündemine aldık. En kısa zamanda yatırım programına alacağımız projemiz için yaklaşık 1,3 milyar liralık bir yatırım bedeli öngörüyoruz" diye konuştu.

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