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Kırmızıya dönen gökyüzü tedirgin etti
GÜNDEM 19.02.2023, 14:10
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gökyüzü kırmızıya döndü. Vatandaşlar tedirgin oldu.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Orhaneli ilçesinde akşam çekilen görüntü vatandaşları tedirgin etti.
Orhaneli'nin 300 Evler Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Gün batımından sonra gökyüzündeki bulutların kırmızıya dönmesi ilçe halkını tedirgin etti.
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda Bursa semalarında sabahın erken saatlerinde beliren mercek bulutu sosyal medya ve haber kanallarında yer alarak gündeme oturmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin öncesinde beliren mercek bulutu, sosyal medyada ilginç yorumlar yapılmıştı.
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