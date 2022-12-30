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'Kırmızı Yelekliler' 19 olayda vatandaşın yanında oldu... ASYA ekibi kuruluyor

GÜNDEM 30.12.2022, 10:41
'Kırmızı Yelekliler' 19 olayda vatandaşın yanında oldu... ASYA ekibi kuruluyor

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince, Bakanlığın afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek ile ayni yardımların toplanması ve dağıtımı konusunda ana çözüm ortağı olduğunu ifade eden Bakan Derya Yanık, afet ve acil durumlardan etkilenen vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seferber olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşın sağlık hizmetine olduğu kadar psikososyal desteğe de ihtiyacı olduğunu belirterek, 'Kırmızı Yelekliler' olarak tanınan psikososyal destek ekiplerinin, bu yıl yaşanan Bartın maden kazası, İstanbul terör patlaması, Antalya’daki sel felaketi gibi 19 muhtelif olayda vatandaşların yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Yanık, ayrıca, bu yıl içerisinde yaşanılan afetler sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için toplam 105 milyon TL nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.
 
Enkaz başında, hastanelerde, çadır kentlerde, geçici barınma merkezlerinde, konteyner kentlerde 'Kırmızı Yelekliler' olarak tanınan psikososyal destek ekiplerinin konuşlandığına vurgu yapan Bakan Yanık, "Afetten kaynaklı hizmete erişimde problem yaşanan bölgelere ise mobil ekiplerimiz devreye giriyor” diye konuştu.

Psikososyal destek çalışmalarında kullanılmak üzere hazırda 3 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve 1 mobil koordinasyon tırı bulunduğunu belirten Bakan Yanık, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem psikososyal destek ekiplerimiz hem mobil ekiplerimizle sahadaydık. Bu yıl yaşanan Bartın maden kazası, İstanbul terör patlaması, Antalya’daki sel felaketi gibi 19 muhtelif olayda vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

  “BU YIL 3.811 HANEDEKİ 75.110 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLADIK”  
Bakan Derya Yanık, bu yıl sel felaketinin yaşandığı Ankara, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Karabük ve Antalya’da, yangının meydana geldiği Muğla, Mersin ve Bursa’da, depremin yaşandığı Ardahan ve Düzce’de, toplu taşıma kazasının yaşandığı Bolu ile Ağrı’da, terör saldırısının meydana geldiği İstanbul’da, maden kazasının yaşandığı Bartın’da ve doğalgaz patlamasının olduğu Yozgat’ta, etkilenen 3.811 hanedeki 75.110 kişiye psikososyal destek sağlandığını söyledi.
  “BAKANLIK BÜNYESİNDE ASYA EKİPLERİ KURUYORUZ”  
TAMP’a göre, Bakanlığın iki görevinden birinin psikososyal destek sağlamak diğerinin ise ayni yardımların dağıtımı olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, “TAMP kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu oluşturduk. Bu minvalde afet ve acil durum halinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının kısa sürede tespit edilip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımları hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde UMKE, AFAD benzeri bir yapıya sahip Afet ve Acil Durum Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) kuruyoruz. Bu ekipler bir afet anında, afet bölgesine hızlı bir şekilde ulaşıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak için seferber olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, ASYA ekiplerinde görev alacak gönüllü personellerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerinden oluşacağını belirti. Yanık,  bu konuda 14 İlde 15 adet lojistik deponun kurulması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
 
Afet sonrası vatandaşların, acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlara ev eşyası zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla illere kaynak aktarımında bulunduklarını belirten Bakan Yanık, “Ocak 2022’den bu yana yaşadığımız afetlerde toplam 105 milyon TL nakdi yardımda bulunduk” dedi.

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