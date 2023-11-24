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Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti... Olan oldu!
GÜNDEM 24.11.2023, 09:33
Düzce’de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Düzce’de Beyciler Işıklı Kavşağı'nda yaşandı.
Kavşakta nda araçlar için yeşil ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaya yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu Düzce 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
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