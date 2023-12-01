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Kırmızı bültenle aranıyordu... Meriç’te yakalandı
GÜNDEM 01.12.2023, 17:19
İnterpol tarafından Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede çeşitli suçlardan kırmızı bültenle arandığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs Edirne'de yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Meriç'te bir adreste yaptığı aramada, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.A. isimli yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
Şahsın, Belçika'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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