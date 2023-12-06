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Kırmızı bültenle aranan kaçakçı İstanbul'da 'Kafes'lendi!

GÜNDEM 06.12.2023, 09:38
Kırmızı bültenle aranan kaçakçı İstanbul'da 'Kafes'lendi!

İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “KAFES -16” operasyonuyla yakalandıANKARA (İGFA) - Haberi ve detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiç birine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz" diyen Bakan Yerlikaya, kırmızı bülten çıkarılan uyuşturucu kaçaksının yürtülen Kafes-16 Operasyonu ile İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, Monaghan'ın  elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edildiği kaydedildi.

#İngiltere tarafından, ????İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun MONAGHAN İstanbul’da yapılan “KAFES -16” Operasyonuyla yakalandı❗️Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/F4p6HhfFGD— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 6, 2023

Monaghan'ın 25 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'ye geldiği ve 4 Aralık 2023 tarihinde hakkında kırmızı bülten yayınlandığı ve 1 gün içerisinde emniyet tarafından 5 Aralık'ta Fatih'te bir otelde yapılan KAFES-16 ile yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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