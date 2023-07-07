Kırkpınar'da 662. buluşma

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul zurna eşliğinde ağa karşılaması ile başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı Edirne Vali V. Sıdkı Zehin ve beraberindekilerin kortej yürüyüşü ile başladı.

Atatürk Anıtı'na yürüyen protokolün çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti.

Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.

Daha sonra korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'na giderek dua etti.

Törene Edirne Vali V. Sayın Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağaları da katıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda ise güreşler minik boylarda devam ediyor.