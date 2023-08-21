Kırklareli'nde 140 yıl sonra gelen 'tarih' revizesi!

Kuruluş yılı 1925 olarak bilinen Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarihi Ticaret Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına dayanılarak 1883 olarak tescillenerek, değiştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; odayı geleceğe taşırken, geçmişe de sahip çıktıklarını belirtti.

Bu kapsamda Oda'nın gerçek kuruluş tarihinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı tarafından resmi kayıtlara dayanılarak 1883 olduğunun tescillendiğini duyuran Başkan Ilık, "Bugüne kadar kuruluş tarihi 1925 olarak bilinen Odamızın gerçek kuruluş tarihinin tespiti için “Edirne Vilayeti Kırkkilise Kazası Salnameleri” kayıtlarından yararlanıldı. Çalışmalarımız kapsamında kuruluş yılı salname kayıtlarına göre 1883 olarak güncellendi" dedi.

Kırklareli’nin ve bölgemizin tarih boyunca önemli ticari ve sınai gelişim gösteren önemli merkezlerden biri olduğuna vurgu yapan Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “İlimizin de geçmişinde mutlaka ekonomik gücüne ve değerlerine ait bilgilerin olması gerekiyordu. Bu düşünceden hareket ile araştırmaları başlattık. Odamızı geleceğe taşırken, geçmişimize de sahip çıkarak başlattığımız çalışmalar kapsamında “Edirne Vilayeti Kırkkilise Kazası Salnameleri”nin Osmanlıca’dan çevirilerini yaptırmak suretiyle, elde ettiğimiz bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile paylaşarak, Bakanlık nezdinde onaylanmasını ve odamızın kuruluş tarihinin 1883 yılı olarak tescillenmesini talep ettik" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde ise Odamızın kuruluş tarihinin 1883 yılı olarak tescillendiği bilgisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 3 Haziran 2023 tarihli yazısı ile odamıza bildirilerek kuruluş yılının 1883 yılı olarak belirtildiği faaliyet belgesi güncellendiğini belirten Soner Ilık, odanın kuruluş tarihinin güncellenmesi çalışmalarında emeği geçen Kırklarelili Araştırmacı-Tarihçi Ali Arslan’a da teşekkür etti.