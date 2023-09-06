Kırklareli'de sel 2 can aldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli'deki selde 6 kişi kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp 4 kişi ise aranıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli'nde meydana gelen sel ile ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, "İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kalması üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği açıklandı.

Arama ve kurtarma ekiperi tarafından 6 vatandaş kurtarılırken, 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ettiği kaydedildi.

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık da sel felaketi ile ilgili açıklama yaptılar.

Başkan Kesimoğlu "Kırklareli’de selde maalesef 2 vefat, 3 yaralı, 5 de kayıp ile karşı karşıyayız. Demirköy İlçemizde ve İğneada Beldemizde gerçekleşen yoğun yağış sonrası yaşanan sel felaketinin göbeğinde, İğneada Belediye Başkanımız Tahir Işık ile birlikteyiz. Kırklareli Belediyesi olarak bizim de destek verdiğimiz arama kurtarma çalışmalarına nezaret ediyoruz, ilimizde görev yapan tüm kamu kurumları ve personelleri başta Sayın Valimiz Birol Ekici olmak üzere teyakkuzda.Tek dileğimiz kayıp vatandaşlarımızın sağ salim bulunması ve hiçbir görevlimizin burnunun kanamadan aramanın son bulması" dedi.