Kırklareli'de Jandarma'dan uyuşturucu kaçakçılığına operasyon

Kırklareli'de uluslararası suç örgütünce uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 86,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, uzun süredir yapılan teknik takip sonucu, Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı yapan suç örgütünün 26 Kasım'da ülkemize uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda; piyasa değeri 10 milyon 640 bin lira olan 86 bin 500 gram SKUNK uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre operasyonda ayrıca, 3 adet el telsizi, 3 adet lüks otomobil, 2 adet dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefon ele geçirildiği kaydedildi.

Örgüt lideri dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı tahkikat sürüyor.