Son Dakika

Kırkağaçlı üreticilere destek

GÜNDEM 15.02.2024, 16:22
Kırkağaçlı üreticilere destek

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında üreticilere her alanda desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı ‘Gübre Desteği Projesi’ kapsamında Kırkağaç’ta üreticilere gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Kırkağaç’ta 614 üreticiye 118,2 ton gübre desteği verildi. MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe destekli olarak temin edilen gübreleri Kırkağaç’ta üreticilere teslim etti. Proje kapsamında, Kırkağaç ilçesinde 614 üreticiye 118,2 ton gübre dağıtımı yapıldı. Programda, Kırkağaç AK Parti Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Sevgen, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçer, mahalle muhtarları ve üreticiler yer aldı. 

“TÜM MAHALLE SAKİNLERİMİZ ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM” Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun, “Cengiz Başkanım şu anda Türkiye’de kırsala verdiği destekle tek Başkan. Niye derseniz? Çiftçinin her zaman yanında. Her zaman çiftçinin arkasında. Bundan dolayı Cengiz Başkanıma şahsım ve tüm mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin, “Cengiz Başkanıma öncelikle çiftçiye verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Sepet desteği, yaygı desteği, kasa desteği, gübre desteği, hayvan desteği, arı kovanı desteği gerçekten çiftçinin her zaman yanında, elinden tutan bir Başkan. Allah razı olsun. Desteklerinin devamını bekliyoruz. İnşallah Büyük Başkan yine kazanır. Sağ olsun, var olsun” ifadelerini kullandı. 

Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, “Büyükşehir’in Büyük Başkanına buradan saygılar sunuyorum. Kırsaldaki mahallelere Cengiz Başkanımın verdiği desteklere şahidim. Desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Cengiz Başkanıma saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi. 

Siledik Mahallesi sakinlerinden Mustafa Elçi, “Zeytin yaygısı aldım. Zeytin fidanı aldım. Gübre aldım. Epey destekten faydalandım. Cengiz Başkanımdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. 

“ÇİFTÇİ DOSTU BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA SAHİBİZ”         Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Cengiz Başkanımızı çiftçi dostu ilan etmiştik. Yine o sözümüzü tekrarlıyoruz. Çiftçi dostu Sayın Cengiz Başkanımıza bugüne kadar Kırkağaçlı çiftçilerimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, şahsım ve Kırkağaçlı çiftçilerimiz adına en içten dileklerimle, duygularımla teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Önümüzde yapılacak olan yerel seçimlerde de Manisa’da ve Manisa genelinde kendisinin başarıyla çıkmasını, alnının akıyla görevine devam etmesini diliyorum” dedi. 

Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, “Öncelikle Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini bizden esirgemiyor. Her türlü desteği çiftçilerimize verdi. Kasa, sepet, zeytin örtüsü, bağ örtüsü verildi. Çiftçilerimiz de çok memnun, hepsi duacı. Cengiz Başkanımızı çiftçi dostu Başkan olarak ilan etmiştik. Arkasındayız. Yine Cengiz Başkanımızın kazanmasıyla çiftçiye verdiği desteklerin devamı sağlanacak. Cengiz Başkanımız için çiftçilerimizin hepsi Allah razı olsun diyor” ifadelerini kullandı.  

“ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN” Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını sizlere iletiyorum. Büyükşehir olduğumuz günden bugüne kadar Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla bütçesinden kırsala, tarıma, çiftçiye, üreticiye en fazla destek veren Büyükşehirlerin hep başında yer aldık. Bu da bizim için bir onurdur, gururdur. Ulu Önderimiz Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü Milletin Efendisidir’ sözünü düstur edindik. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla hep yanınızda olduk. Sadece 2023 yılında 150 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Toplam 38 farklı kalemde destekler verdik. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricimiz, çiftçimiz, arıcımız, sebze ve meyve üreticimiz her sektörden üreticimize destek verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Geçen sene 1.000 ton gübreyi üreticilerimizle buluşturmuştuk. Bu sene bunu 1.850 tona çıkardık. Toplam maliyeti de 24 milyon TL’nin üzerinde, helal-i hoş olsun. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” dedi. 

“ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ” AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, “Cengiz Başkanımızın önceki dönemlerde çok güzel bir gönül bağı kurduğunu bizzat gördüm. Bu süreçte bunlara tanık oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de bu gönül bağını daha da güçlendirmek, daha güçlü şekilde halkımıza hizmet sunmak için elbirliğiyle çalışacağız. Kırkağaç, hem yaz hem kış tarımı yapılan bir bölgemiz. Dolayısıyla çiftçilerimize de bu tip bir hizmetin olması gerçekten bizleri çok sevindirdi. Bu destek hem çiftçimiz hem de Kırkağaç halkımız üzerinde bir karşılık buldu” açıklamasında bulundu.  

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7