Kırkağaçlı üreticilere destek

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında üreticilere her alanda desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı ‘Gübre Desteği Projesi’ kapsamında Kırkağaç’ta üreticilere gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Kırkağaç’ta 614 üreticiye 118,2 ton gübre desteği verildi. MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe destekli olarak temin edilen gübreleri Kırkağaç’ta üreticilere teslim etti. Proje kapsamında, Kırkağaç ilçesinde 614 üreticiye 118,2 ton gübre dağıtımı yapıldı. Programda, Kırkağaç AK Parti Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Sevgen, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçer, mahalle muhtarları ve üreticiler yer aldı.

“TÜM MAHALLE SAKİNLERİMİZ ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM” Çobanlar Mahalle Muhtarı Bahtiyar Tosun, “Cengiz Başkanım şu anda Türkiye’de kırsala verdiği destekle tek Başkan. Niye derseniz? Çiftçinin her zaman yanında. Her zaman çiftçinin arkasında. Bundan dolayı Cengiz Başkanıma şahsım ve tüm mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin, “Cengiz Başkanıma öncelikle çiftçiye verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Sepet desteği, yaygı desteği, kasa desteği, gübre desteği, hayvan desteği, arı kovanı desteği gerçekten çiftçinin her zaman yanında, elinden tutan bir Başkan. Allah razı olsun. Desteklerinin devamını bekliyoruz. İnşallah Büyük Başkan yine kazanır. Sağ olsun, var olsun” ifadelerini kullandı.

Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, “Büyükşehir’in Büyük Başkanına buradan saygılar sunuyorum. Kırsaldaki mahallelere Cengiz Başkanımın verdiği desteklere şahidim. Desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Cengiz Başkanıma saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.

Siledik Mahallesi sakinlerinden Mustafa Elçi, “Zeytin yaygısı aldım. Zeytin fidanı aldım. Gübre aldım. Epey destekten faydalandım. Cengiz Başkanımdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“ÇİFTÇİ DOSTU BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA SAHİBİZ” Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Cengiz Başkanımızı çiftçi dostu ilan etmiştik. Yine o sözümüzü tekrarlıyoruz. Çiftçi dostu Sayın Cengiz Başkanımıza bugüne kadar Kırkağaçlı çiftçilerimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, şahsım ve Kırkağaçlı çiftçilerimiz adına en içten dileklerimle, duygularımla teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Önümüzde yapılacak olan yerel seçimlerde de Manisa’da ve Manisa genelinde kendisinin başarıyla çıkmasını, alnının akıyla görevine devam etmesini diliyorum” dedi.

Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, “Öncelikle Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini bizden esirgemiyor. Her türlü desteği çiftçilerimize verdi. Kasa, sepet, zeytin örtüsü, bağ örtüsü verildi. Çiftçilerimiz de çok memnun, hepsi duacı. Cengiz Başkanımızı çiftçi dostu Başkan olarak ilan etmiştik. Arkasındayız. Yine Cengiz Başkanımızın kazanmasıyla çiftçiye verdiği desteklerin devamı sağlanacak. Cengiz Başkanımız için çiftçilerimizin hepsi Allah razı olsun diyor” ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN” Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını sizlere iletiyorum. Büyükşehir olduğumuz günden bugüne kadar Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla bütçesinden kırsala, tarıma, çiftçiye, üreticiye en fazla destek veren Büyükşehirlerin hep başında yer aldık. Bu da bizim için bir onurdur, gururdur. Ulu Önderimiz Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü Milletin Efendisidir’ sözünü düstur edindik. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla hep yanınızda olduk. Sadece 2023 yılında 150 milyonluk rekor bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Toplam 38 farklı kalemde destekler verdik. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricimiz, çiftçimiz, arıcımız, sebze ve meyve üreticimiz her sektörden üreticimize destek verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Geçen sene 1.000 ton gübreyi üreticilerimizle buluşturmuştuk. Bu sene bunu 1.850 tona çıkardık. Toplam maliyeti de 24 milyon TL’nin üzerinde, helal-i hoş olsun. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” dedi.

“ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ” AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, “Cengiz Başkanımızın önceki dönemlerde çok güzel bir gönül bağı kurduğunu bizzat gördüm. Bu süreçte bunlara tanık oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de bu gönül bağını daha da güçlendirmek, daha güçlü şekilde halkımıza hizmet sunmak için elbirliğiyle çalışacağız. Kırkağaç, hem yaz hem kış tarımı yapılan bir bölgemiz. Dolayısıyla çiftçilerimize de bu tip bir hizmetin olması gerçekten bizleri çok sevindirdi. Bu destek hem çiftçimiz hem de Kırkağaç halkımız üzerinde bir karşılık buldu” açıklamasında bulundu.