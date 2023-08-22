Kırk Kardeşler Şehitliği'nde restorasyon tamamlandı

6 Şubat depreminden önce restorasyonlarına başlanan Kırk Kardeşler Şehitliği ve Usta Şagirt Kümbetinin restorasyon çalışmaları tamamlandı.MALATYA (İGFA) - Halk arasında Battalgazi döneminde, bu bölgede yapılan bir savaşta şehit düşen, Battalgazi’nin kırka yakın arkadaşının mezarlığı olarak bilinen Kırk Kardeşler Şehitliğinin taşları karışmış, birçoğu ise tahrip edilmiş durumdaydı. 6 Şubat depreminden önce Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan şehitlikte çalışmalar tamamlandı.

Kırk Kardeşler Şehitliği ve Usta Şagirt Kümbetinin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, şehitliğin kendi yapısını bozmadan çalışmaların tamamlandığını belirtti.

“ŞEHİTLERİMİZİN ŞANINA, ŞEREFİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILIYOR”

Yapılan çalışmaların, yapıların özüne uygun şekilde tamamladığına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Kırk Kardeşler Şehitliği yine belediyemiz tarafından gerekli izinler alınarak, bütün planlar yapılarak ve ilgili planlar ilgili kurulda onaylatılarak tamamlandı verestorasyon çalışmalarına başlandı. Bu şehitliğimiz de kendine uygun bir şekilde çalışmaları bitirilmiş, çiçeklendirme işlemi de başlamıştır. İnşallah şehitlerimizin şanına, şerefine uygun bir şekilde düzenleme yapılıyor. Düzenlemeyi yapan tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Şehitlerimize de cenabı Allahtan rahmet diliyorum. Allah onların yüzü suyu hürmetine istikbalimizi aydınlatsın” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN MUHTELİF YERLERİNDEN GELEN VE DUA EDEN İNSANLARIMIZ VAR”

Restorasyonları tamamlanan yapıları ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise sadece Malatya’dan değil, ülkenin her yerinden ziyaretçi alması bakımından şehitliğin restorasyonunun önemine vurgu yaptı.

Tüfenkci, ”Deprem felaketini yaşayan Malatya’mızda bir yandan depremde hasar gören şehrimizin ticari merkezimizin ayağa kaldırılması noktasında gayret gösterirken, bir yandan da depremden önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından imarına ve restorasyonuna başlanan Kırk Kardeşler Şehitliği ve Usta Şagirt Kümbetinin yenileme çalışmalarının bitmiş halini görmüş olduk. Başkanıma ve ekibine teşekkür ederim. Kırk Kardeşler Şehitliği, Battalgazi’miz ve Malatya’mız için önemli. Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan bir şehitlik. Dolayısıyla buraya sadece Battalgazi ve Malatyalıların değil, Türkiye’nin muhtelif yerlerinden ilgi göstererek gelen ve dilek dileyen, dua eden insanlarımız var. Malatya’ya yakışır şekilde buranın restorasyonunun sağlanması, bizler için de gurur verici. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.