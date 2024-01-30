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Kırcasalih’te kaçakçılık operasyonu
GÜNDEM 30.01.2024, 10:11
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesinde düzenlenen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla şüpheli 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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