Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Kırcasalih'te hırsızlık çetesi yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesinde bir vatandaşın evinden 4 tonluk römork ve römork içerisinde bulunan kerestelerinin çalındığı ihbarı üzerine JASAT ve Asayiş timleri harekete geçti.

Yapılan detaylı araştırma ve takip sonucunda, çalıntı malzemelerin 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Şüpheli şahıslar JASAT dedektifleri tarafından çalıntı römork ve keresteler ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, çalınan römork ve keresteler ise sahibine teslim edildi.