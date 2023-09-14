Kiracı-ev sahibi kavgalarında kim haklı?

Pandemi ve depremden sonra vatandaşların gayrimenkul tercihleri değişiklik göstermeye başladı. Peki bugünlerde en çok tercih edilen gayrimenkul çeşidi hangisi? Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe olan Tuğkan Erden ve Sinem Atak, vatandaşların son zamanlardaki gayrimenkul tercihlerine ilişkin değerlendirmede bulundular.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Vatandaşların son dönemde arsa ve tarlalara yöneldiğine dikkat çeken Sinem Atak, “İnsanlar, özellikle depremden sonra arsa ve tarlalara yöneldi. Pandemide yaşanan eve tıkılmışlık hissi ile birlikte insanlar daha çok hobi bahçelerine yöneldiler. Şu an en çok talebi hobi bahçeleri görüyor.” dedi.

Hem yatırım yapıp hem güzel vakit geçirmek isteyenlerin tercihinin hobi bahçeleri olduğunu belirten Tuğkan Erden ise, “EYT’den emekli olanlar şu an araba ve ev alamadıkları için paralarını değerlendirmek adına hobi bahçelerine yöneldiler. Biz Kestel’in güzide köylerinden olan Erdoğan Köy mevkiinde hobi bahçesi yapıyoruz. Fiyatları daha cazip geliyor. İnsanlar çocuklarıyla ve eşleriyle hafta sonu gelebilecekleri, dinlenebilecekleri ve ekip biçebilecekleri, şehrin o yorucu hayatından uzaklaşabilecekleri bir yer arıyorlar. Bu yatırımlar hem onlara kazandırıyor hem de aileleriyle güzel vakit geçiriyorlar. Çünkü orada da bir tarlaya yatırım yapılıyor, ileride sattıklarında kazanç sağlıyorlar.” dedi.

https://youtu.be/zX4i6JT53-0

KİRA ARTIŞLARINDA KİM HAKLI?

Kira artışlarına yüzde 25’lik bir yasal oran getirildiğini hatırlatan Atak, "Bu ne kadar uygulanıyor tartışılır. Ev sahipleri aynı sene içerisinde iki, belki de üç kez zam yapmak istiyorlar. Bursa’da da kentsel dönüşüme giren yerler var. O insanlar kiralık daire bulamıyorlar. Kiracı ile ev sahibi uzlaşabilir, bu konuda haklarını arayabilir. %25’lik oran, günün şartlarına bakıldığında adil bir zam oranı ve daha üzerine çıkıldığı zaman bu durum kiracıları da zorluyor" dedi.

“AYNI BİNADA BİR DAİRE 4 BİN TL, DİĞER DAİRE 15 BİN TL”

Meseleye ev sahibinin yönünden bakıldığında aynı binadaki yeni ve eski kiracıların ödedikleri bedelin de adil olmadığını vurgulayan Erden, “Bir binada iki kiralık daire var diyelim, bir kiracı 10 yıldır oturuyor ve çok az bir kira bedeli ödüyor, diğer kiracı daha yeni taşınacak. 10 yıldır oturan 4 bin TL kira öderken, yeni gelen 15-16 bin TL kira bedeli ödeyecek. Aradaki fark oldukça büyük olduğu için ev sahibi de eski kiracıya artış yapmak istiyor. Devletin, iki tarafın da beklentilerini karşılayacak şekilde bu duruma bir kural koyması gerekiyor.” önerisinde bulundu.