Kira artışlarında sınır belli oldu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesiyle ilgili milyonların beklediği kararı duyurdu. Bakan Bozdağ, konut kiralarında, 1 Temmuz 2023'e kadar kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir düzenleme getireceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ankara’da düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu’na katılan Bakan Bozdağ, kira düzenlemesi ile bazı detayları paylaştı.

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konyesi’nin Türkiye ile ilgili hazırladıkları raporların gerçekleri yansıtmadığını belirten Bakan Bozdağ, objektif bir bakış açısıyla hazırlanan raporların yol gösterici olabileceğini kaydetti. Bakan Bozdağ, adil ve hakkaniyetli şekilde hazırlanmayan, içerisinde terör örgütü görüşlerinin yer aldığı raporlara itibar edilmeyeceğini ifade etti.

Uzlaştırma müessesi ile ilgili de sayısal verileri de aktaran Bakan Bozdağ, alternatif çözüm yolları olan arabulucuk ve uzlaştırmanın kapsamının genişletileceğini vurguladı.

6. Yargı Paketiyle ilgili detayları da anlatan Bakan Bozdağ, hakim savcı yardımcılığı ile ilgili de detayları anlattı.

BİR ÖNCEKİ SENEKİ KİRANIN YÜZDE 25’İNİ GEÇMEYECEK BİR DÜZENLEME GETİRİYORUZ

Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesi söz konusu olacağını ifade eden Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati Bey ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve Adalet Bakanlığı olarak beraber yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na, Adalet Komisyonunda eklenecek AK Parti Grubu, MHP Grubu teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böyle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

GEÇİCİ DÜZENLEME OLACAK

Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade edileceğini belirten Bozdağ, "Bu düzenlemeyi yaparken, geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.