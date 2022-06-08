Kira artışı sınırı kanuna eklendi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ milyonların beklediği kararı duyurmuştu. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandıran önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi.

Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Bir yıl geçerli olacak oran ile ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların düzenlenmesi planlanıyor.

Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

Hatırlanacağı gibi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu sabah Ankara’da düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu’na katılan Bakan Bozdağ, kira düzenlemesi ile detayları paylaşmıştı.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1534459085990551552

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte Adalet Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmada konut kiraları ile ilgili Borçlar Kanunu'na, Adalet Komisyonu'nda eklenecek AK Parti Grubu, MHP Grubu teklif verilerek ekleneceğini açıklamıştı.