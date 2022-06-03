TÜİK tarafından bugün Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre Haziran ayında kirada en fazla yüzde 39,33 oranında artış yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor.

Bugün belli olan enflasyon rakamlarıyla birlikte yasal kira artış oranı da belli oldu.

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE rakamına göre hesaplanan rakama göre, ev sahipleri Haziran ayında kiralara yüzde 39,33 oranında zam yapabilecek. Bu oranın üzerinde artış yapılamayacak.

HAZİRAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 2.000 TL

Kira Artış Oranı: %39,33

Haziran 2022 Kira Artış Tutarı: 786,60 TL

Haziran 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.786,60 TL