KİPTAŞ dönüşüme imzasını atıyor

İBB iştiraki KİPTAŞ, 2017’de riskli alan ilan edilen, 2019’da anlaşma sağlanan müteahhit tarafından yıkılan, ancak mevzuat değişiklikleriyle yapımı yılan hikayesine dönen Kartal Kaper Sitesi’ndeki sorunları çözüp, temelini geçtiğimiz 14 Nisan’da atmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden yapımına hızla devam edilen sitenin daire eşleştirmeleri için düzenlenen törende konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İktidar kanadının, seçim yaklaştıkça İstanbul’da yüzbinlerce konut vaadini kendine yakın medya organları üzerinden sıralamaya başladığını aktaran İstanbul Büyükşehir Beledye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sanki İstanbul, Patagonya’da bir yer yani. İstanbul hepimizin. İstanbul'da da Belediye Başkanı var. İstanbul Belediye Başkanlığı kimin Allah aşkına? Milletin, 16 milyon insanın. Seçimle gelir, yarın da gider. Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok; onu söyleyeyim zaten. Yani Cenabı Allah'ın izniyle, görevimize daha devam edeceğiz” dedi.

“Deprem ve kentsel dönüşüm sürecinde şeffaf, aynı zamanda hesap veren, aynı zamanda masada konuşabilen, tartışabilen bir yapıyı hızlıca kuralım dedik” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “İstediğimiz bu. Buna hiç kulak asmıyorlar. Ama bir tane Kanal İstanbul yapacağız diye, gecelerini gündüzlerini o işle meşgul edebiliyorlar. Niye? Orada birilerinin arsası var. O işi bırakın. Milletin işini çözelim” şeklinde konuştu. Vatandaşların oylarından önce, gönüllerindeki sevgiye talip olduklarının altını çizen İmamoğlu, “Ben, sizin emanetçinizim. Bir kuruşunuza bile sahip çıkan emanetçinizim. Benimle çalışan her arkadaşım öyle olacak. Ve devletin, milletin parası, hijyenik yönetilecek. Kimsenin eli değmeyecek. Öyle olunca, Allah şahittir ki, bereketi bol oluyor. Bizim bütçemiz bereketli kardeşim. Bu yönüyle israfa, ranta, milletin parasını çarçur etmeye son; huzura, berekete, insanını korumaya devam. Bu şekilde yolumuza tam gaz devam edeceğiz” diye konuştu.