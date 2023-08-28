Kıpız Kanyonu göz kamaştırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan ve Türkiye’nin en derin kanyonlarından birisi olan doğa harikası Kıpız Kanyonu’nu kuş bakışı izledi, yerinde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan ve Türkiye’nin en derin kanyonlarından birisi olan doğa harikası Kıpız Kanyonu’nu kuş bakışı izledi, yerinde incelemelerde bulundu.

Medeniyetler şehri Kayseri’de yeni turizm destinasyonları oluşturmak için gayretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avlağa Mahallesi’nden başlayıp 16 kilometre boyunca Erikli Deresi’ne kadar uzanan Kıpız Kanyonu’nu yerinde inceledi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte kanyonu gezen Başkan Büyükkılıç, İstanbul Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan’dan bölge ve kanyon hakkında detaylı bilgiler aldı.

Burayı ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Kayseri’mizin her bölgesi ayrı bir güzel. Cenab-ı Allah’ın vergisi, doğal güzellikleriyle adeta kendisinden söz ettiriyor. Şu anda Avla Mahallesi’ndeyiz. Develi’mizin önemli bir merkezidir. Sarıkaya ve Adana’ya giden iki tane kanyonun birleştiği Avla ucundan girişinin ya da ağzının başladığı bölgedeyiz. 16 kilometrelik bir kanyondan söz ediyoruz. Bin 700 ile 2 bin metre yüksekliğindeki karşılıklı tepelerinden söz ediyoruz” diye konuştu.

“YENİ BİR DESTİNASYON ORTAYA ÇIKIYOR”

Doğal güzellikleriyle, buradaki bitki örtüsüyle ve kanyonun dibindeki soğuk sularıyla zaman zaman raftinglerin de yapıldığını anlatan Başkan Büyükkılıç, yeni bir destinasyonun ortaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:

“Gerçekten Cenab-ı Allah’ın vergisi. Turizm odaklı, yeni bir destinasyon ortaya çıkıyor. Uzmanlarıyla değerlendirilip üzerinde durmak lazım. Recep Bozdağan sayın profesörümüz ile birlikte bu güzide, gerçekten doğal güzelliklerin olduğu yerdeyiz. Her şeyden önce Kayseri’mize turizm açısından önemli bir kazanım sağlayacağına inanıyorum. Daha sonraki süreçlerde buraların mutlaka elden geçirilmesi lazım. Avla köyü ile kanyonun ağzı 500 metrelik bir mesafe. O bölgenin ıslah edilmesi lazım. Belki daha sonra turizme açıldığında 6 kilometrelik bir tepelere çıkacak yol var. Onun yapılması lazım. Kanyon çok gördük ama böylesini görmedik diye nitelendirebilirim.”

Başkan Büyükkılıç, Homurlu Şelalesi’nin de yeniden su ile buluştuğunu ifade ederek, “Ayrıca Homurlu Şelalesi var, Künye bölgemizde, deprem sonrası suyu kaybolmuştu, şimdi tekrar geldi, artarak geldi. Cenab-ı Allah’ın bir lütfu, orasının da ayrı doğal güzelliği, piknik alanları var. Vatandaşlarımızla da karşılaştık, pikniğe gelmişler” dedi.

“KANYONUN BİTKİ ÖRTÜSÜ ÇOK ZENGİNDİR”

Kıpız kelimesinin eski Türkçe kelime olduğunu söyleyen Prof. Dr. Recep Bozdoğan da, “İsminin hakkını veren kanyondur. 16 kilometredir, Erikli Deresi ile İkiz Deresi’nin birleşmesiyle oluşan bir kanyondur. Kanyonun bitki örtüsü çok zengindir, çamdan sedire kadar, köknardan meşeye kadar sayısız ağacın yetiştiği bir yerdir. Hayvan varlığı açısından da çok önemlidir, kurt, çakal, tilki, gelincik, gelengi, kuşların yaşadığı yerdir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN DERİN KANYONLARINDAN BİRİSİDİR”

Prof. Dr. Bozdoğan, ayrıca burasının yabani meyvelerin ve yabani birçok şifalı otların da yetiştiği bir yer olduğunu vurgulayarak, “İki Deresi’nde baharın rafting yapılabilecek kadar su vardır. Derenin iki tarafında da suyu bol olan sayısı pınarlar var, su kaynakları açısından da çok zengindir. Kanyonun derinliği yaklaşık 500 metre ve Türkiye’nin en derin kanyonlarından birisidir ve tamamı Kayseri, Develi sınırları içerisindedir. Sayın başkanlarımız da bu kanyonumuza sahip çıkacaktır. Bir Develili olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Develi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, SARIKAYA MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Başkan Cabbar ve beraberindeki heyet ile birlikte, Develi ilçesi Sarıkaya Mahallesi’nin sakinleriyle bir araya geldi. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette, vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, ayrıca mahallede geçirdikleri iş kazası sonucu ahirete irtihal eden iki Develili vatandaş için de taziyede bulundu.