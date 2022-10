16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması "Kimseyi Geride Bırakma!" (Leave NO ONE behind) başlığıyla belirlendi. Veriler dünya genelinde milyonlarca insanın sağlıklı bir beslenme için yeterli ekonomik imkanlara sahip olmadığını, bu nedenle gıda güvencesizliği ve kötü beslenme riski ile karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her yıl 16 Ekim'de düzenlenen Dünya Gıda Günü'nün bu yılki konusu "Kimseyi Geride Bırakma!" (Leave NO ONE behind) olarak belirlendi. Daha iyi bir dünya inşa etme yolunda önemli mesafe kat etsek de birçok insanı “geride bıraktık”. Bu durumdaki kişiler, insanlığın gelişiminden, inovasyondan veya ekonomik büyümeden faydalanamıyor. Veriler dünya genelinde milyonlarca insanın sağlıklı bir beslenme için yeterli ekonomik imkanlara sahip olmadığını, bu nedenle gıda güvencesizliği ve kötü beslenme riski ile karşı karşıya kaldıklarını gösteriyor.

Dünya Gıda Günü ve bu yılki teması konusunda bir açıklama yapan Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, dünyada yaşayan tüm insanlara yetecek kadar gıda üretildiğini ancak paylaşımdaki dengesizlik nedeniyle insanların küçümsenemeyecek bir bölümünün güvenli gıdaya ulaşamadığını kaydederek “Yaşanan pandeminin de etkisiyle gıdaya ulaşımdaki fırsat eşitsizliği makası bugün öncesine oranla biraz daha açıldı. Görünürde sınırlarla çerçevelenmiş bölgesel bir sorun gibi algılansa da aynı dünyayı paylaştığımız insanların bir bölümünün güvenilir gıdaya ulaşamıyor olması insanlığın ortak sorunudur.” şeklinde konuştu.

3-4 Kasım 2022 tarihlerinde 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresini gerçekleştireceklerini de sözlerine ekleyen Saner, kongrenin mottosunun “Bugün ve Gelecekte Güvenli Gıda” olduğunu hatırlatarak, “Gıda bir günün konusu değil insanlık tarihi kadar eski ve teknolojimiz, yaşam alışkanlıklarımız nasıl bir evrim gösterirse göstersin insanlık var oldukça en önemli meselemiz olmaya devam edecek” dedi. 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresini’nin gıdanın bugünü ve geleceği için çok değerli bir platform olmasını umduklarını da ifade eden Saner, 7. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kamu kurumları, ülkemizden ve diğer ülkelerden üniversite ve meslek kuruluşları, sektör temsilcileri ile sivil toplum kurumları ile birlikte hem günümüze hem de geleceğe odaklanarak gelişmeleri hep birlikte değerlendirme ve ortak aklı bulma olanağının bir kez daha yakalanacağını vurguladı.