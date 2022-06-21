Son Dakika

Kimlik avcılığı milyonu aştı

GÜNDEM 21.06.2022, 09:05
Kimlik avcılığı milyonu aştı

Siber saldırıların artmasıyla birlikte şirketler ve kullanıcılar için oldukça zor bir süreç başladı. Kimlik Avı Etkinliği Eğilimleri Raporu sonuçlarına göre 2022’nin ilk üç ayında kimlik avı saldırılarının toplamı ilk kez 1 milyon adeti aştı.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde teknoloji kullanımının artışıyla birlikte siber saldırı kavramı şirketlerle beraber bireysel kullanıcıları da etkilemeye başladı. Özellikle mobil bankacılık işlemleri, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişler ve sosyal medya kullanımdaki yükselen trend, kullanıcıları siber saldırganların açık hedefi haline getiriyor. Öyle ki yapılan değerlendirmelere göre 2022’nin ilk üç ayında gerçekleşen kimlik avı saldırılarının toplamı ilk kez 1 milyonu aştı. Yalnızca verileri ele geçirmek ve şirketlerden fidye istemek amacıyla gerçekleşmeyen kimlik avı saldırıları, aynı zamanda bireysel kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirip, maddi kayıplar yaşatmayı da hedefliyor. WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, artan saldırılara karşı şirketlerin ve kullanıcıların koruma önemlerini artırması gerektiği konusunda uyardı.

Kimlik Avı Saldırılarının yüzde 82’si Ücretsiz Web Posta Hesaplarından Gönderiliyor

 Kimlik Avı Etkinliği Eğilimleri Raporu sonuçlarına göre 2022'nin ilk çeyreğinde, bankaları da içeren finans sektörüne yönelik kimlik avı saldırılarının %23,6 oranı ile en büyük saldırı grubu olduğu tespit edildi. Mobil bankacılık, e-ticaret siteleri, sosyal medya kullanımı da bu alanlardaki siber saldırıların artmasına ön ayak oluyor. Özellikle e-ticaret sitelerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların oranı yüzde 14,6. Araştırma sonuçlarına göre kimlik avı saldırılarının %82’sinin ücretsiz e-posta hesaplarından kullanıcılara yönlendirildiğine ve bu saldırıların yüzde 60’ının da bireysel kullanıcı e-posta adreslerini hedef alarak kişisel verileri ele geçirmeye çalıştığına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, kullanıcıların e-posta kullanımı hakkında daha sık bilgilendirilmesi gerektiğini ve e-postalarında da kullandıkları uygulamalara ait şifreleri bulundurmamalarını belirtti.

Şirketlerin Kötü Amaçlı E-Postaları Takip Altına Alması Gerekiyor

Siber saldırıların artış göstermesiyle özellikle şirketler, verilerinin çalınması ve bunun karşılığında fidye istenmesi durumu ile sıklıkla karşılaşıyor. Kimlik avı saldırıları ise siber saldırılar içerisinde en yaygın olarak karşılaşılan tür arasında yer alıyor. Genellikle e-posta yoluyla gerçekleştirilen bu saldırılar kimi zaman bir kişiyi ya da insan kaynakları uzmanını taklit ederken kimi zaman da bir markayı taklit edebiliyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde kurumsal kullanıcılara yönelik kimlik avı hırsızlığının yüzde 7’lik bir artışa sahip olduğunu belirleyen Kimlik Avı Etkinliği Eğilimleri Raporu, kullanıcıların e-posta adreslerine gelen maillerin yüzde 59’unun kötü amaçlı olduğunu açıkladı. Birçok şirketin e-postalara gelen kötü amaçlı saldırılar ile verilerini kaybettiğine dikkatleri çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, şirketlerin siber saldırılardan korunabilmeleri için e-postalarını sürekli olarak takip etmesi gerektiğini dile getirdi. Şirketlerin gerekiyorsa bir filtreleme sistemi kullanarak kötü amaçlı olabilecek e-postaları tespit etmesi gerektiğinin altını çizen Evmez, çalışanların da konu ile ilgili bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31