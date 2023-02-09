Kilis'te de çalışmalar tamamlandı

AFAD ekipleri Şanlıurfa'dan sonra bugün Kilis'te de arama kurtarma çalışmalarını tamamladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat'ta büyük yıkıma neden olan büyük depremler sonrasında ekiplerini deprem bölgelerine sevk eden AFAD, bugün Şanlıurfa'dan sonra Kilis'te de arama kurtarma çalışmalarını tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edilmiştir" denildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1623616840470564869