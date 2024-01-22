Kilis'e roket mi düştü?.. İletişim'den açıklama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ortaya atılan iddiaları araştırmaya devam ediyor. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Kilis’e roket düştü” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında, Kilis’e roket düştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iddianın gerçek olmadığı duyuruldu.

Mehmetçiğin Suriye'de terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların hatırlatıldığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Çok Namlulu Roketatarlarla (ÇNRA) terör noktalarını hedef aldığına dikkat çekildi. İletişim Başkanlığı, operasyonlar öncesi veya sonrasında, Suriye tarafından ateşlenen herhangi bir roketin Kilis’e isabet etmediğini kaydetti.