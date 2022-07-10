Kılıçdaroğlu’dan gençlere çağrı: KYK borçlarını ödemeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin “Lisans eğitimi için aldığım 41bin tl kredinin geri ödemesi !! İstenen bu miktar şaka olmalı” paylaşımına “ödemeyin” cevabını verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin “Lisans eğitimi için aldığım 41bin tl kredinin geri ödemesi !! İstenen bu miktar şaka olmalı” paylaşımına “ödemeyin” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” paylaşımını yaptı.