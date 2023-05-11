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Kılıçdaroğlu ve 3 lider Bursa'da... (CANLI)
GÜNDEM 11.05.2023, 16:41
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa mitingi için Gökdere Meydanı saatler öncesinde hareketlendi.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursalılarla buluşuyor.
Kılıçdaroğlu'na Gökdere'deki mitingte; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik ediyor.
Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak canlı yayınıyla miting alanından partililer, 14 Mayıs seçimleri öncesinde görüşlerini dile getirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuşuyor.
https://youtu.be/MpOn3Ev2r1o
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