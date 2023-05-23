Kılıçdaroğlu: Siyaset ahlak işidir

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da Millet Buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili olarak "En geç iki yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Bu konuda Millet İttifakı olarak anlaştık, ortak mutabakat metnindeki ilkelere uyacağız vebunları kendi ülkelerine iade edeceğiz" dedi.HATAY (İGFA) - Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak mutabakat metnindeki ilkelere uyacaklarını vebunları kendi ülkelerine iade edecekleirni öyledi.

Kılıçdaroğlu "Geri kabul anlaşması yaptılar, Türkiye'yi sığınmacı deposu haline geldiler, Türkiye'yi buradan çıkaracağız… Türkiye, bölgede barışın, dostluğun güvencesi olacak" diye devam etti.

"Terör nereden gelirse gelsin, hepimizin ortak mücadele etmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde kullandığı "montajlı video" için de şu ifadeleri kullandı:

"Beni derinden üzen konu şu: Siyaset ahlak işidir. Ahlaklı insanların siyaset yapması lazım. Rakibini eleştirebilirsin. Siyaset rakibine iftira atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, sahtekarlık yapanlardan korusun. Sahtekarlık yapandan cumhurbaşkanı olmaz. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Buna dair sahte videolar hazırladılar. Daha dün televizyonda montajlı görüntüler kullandıklarını itiraf ettiler. Rakibimiz olabilir, eleştiriyi yaparız ama kumpas kurmayız. Olmayan olayları olmuş gibi gösterip böyle sunmayız. Biz ahlaklı ve erdemli insanlarız. Ahlaklı ve erdemli olmayanların en tepede olması kabul edilemez".

Kılıçdaroğlu, Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanma çağrısını yineledi ve "Vatanseverlik oy kullanmaktır, vatanseverlik adalet ve ahlak isteyenleri iktidara taşımaktır" dedi.