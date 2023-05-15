Kılıçdaroğlu: Seçim balkonda kazanılmaz

Seçimlerin ilk turda bitip bitmeyeceği kesin değilken, ortaklarını da yanına alarak açıklama yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletimiz ikinci tur diyorsa, başımızın üstüne mutlaka kazanacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletimiz ikinci tur diyorsa, başımızın üstüne mutlaka kazanacağız." dedi.

"Erdoğan iftira ve hakaretlerine rağmen istediğini alamamıştır. seçim balkonda kazanılmaz" diyen Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki siyasi parti liderleri ile Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını yanına alarak yaptığı açıklamada, "Milletimiz ikinci tur diyorsa, başımızın üstüne mutlaka kazanacağız. bunu herkes görecek. Geçici sonuçlar, Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için bu ülkeye hak hukuk adalet getirmek için mücadeleyi yapacağız. Mutlaka kazanacağız. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

https://youtu.be/eM9es4ZQN-Y