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Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
GÜNDEM 14.05.2023, 19:57
İmamoğlu ve Yavaş'ın ortak açıklaması sonrasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından "Öndeyiz" paylaşımı yaptı.ANKARA (İGFA) - Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Öndeyiz" mesajı attı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığı iddialarına ilişkin yaptığı basın açıklaması ardından Kemal Kılıçdaroğlu da, tek kelimelik bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Öndeyiz" yazdı.
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1657791290833096708
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