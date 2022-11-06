Kılıçdaroğlu'na Kahramanmaraş’tan tepki!

CHP ) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında ‘Uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye birden fazla özel kanun çıkardılar’ diyerek yapmış olduğu açıklamaya Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği (KAMED) Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu’ndan tepki geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - KAMED tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların uyuşturucu ile mücadele eden sivil toplum kuruşları yönetici ve üyelerini son derece üzdüğünün altı çizildi.

Dernek Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu’nun imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Uyuşturucu ticareti üzerinden yapılmak istenen siyaset, Devletimiz kolluk kuvvetlerini suçlayıcı veya küçük düşürücü tavır ve ifadeler tarafımızca kabul görülemez. Her ne zaman ve nerede ihtiyaç duyarsan duyalım devletimizi ve kolluk güçlerimizi hazır bulduk, cevap aldık.. Ve bu konuda her zaman devletimizin desteğini arkamızda ve yeri geldiğinde yanımızda hissettik. Uyuşturucu ticareti üzerinden yapılmak istenen bu ucuz siyaset biz bu işe gönül vermiş evlatlarını kurtarmak için mücadele verenleri yaralamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Meclis kürsüsünden yapacağı siyaset bu olmamalı, Ne sorunun başından bahsediliyor nede ortasından. Uyuşturucu ile mücadele top yekûn kararlılıkla üzerine gidilecek bir sorundur. Devlet, millet, sivil toplum kuruluşları, bu soruna siyaset üstü bakmak zorundadırlar. Bu sorun geleceğimizin teminatı çocuklarımızın istikbal sorunudur.”