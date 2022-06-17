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Kılıçdaroğlu'na Başkan Soyer'den İzmir sunumu

GÜNDEM 17.06.2022, 09:35
Kılıçdaroğlu'na Başkan Soyer'den İzmir sunumu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin yönetim kademesindeki üyelere “Geleceğin Türkiye’si İzmir” vizyonuyla sunum yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine "İktidara giden yolda İzmir'in sosyal demokrat belediyecilik çözümleri"ni anlattı.

Swissotel’deki toplantıda Başkan Tunç Soyer, İzmir’den hayata geçirdikleri ve Türkiye’ye model olacak çalışmaları anlattı. Sunumunun ilk bölümünde “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla ortaya konulan İzmir Tarımı stratejisi ve yerel tarım politikasından söz eden Başkan Soyer, köylünün doğduğu yerde doymasını sağlayan, kuraklıkla mücadeleyi büyüten, doğayı koruyan, katma değerli ürünlerle kentteki gıda sanayini ve istihdamı büyüten uygulamaları aktardı.

“Yüzülebilir Körfez” hedefiyle oluşturdukları stratejiyi paylaşan Başkan Soyer, yağmur suyu ayrıştırma projeleri, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılacak kapasite artırım ve revizyon çalışmaları ile yeni projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, Körfez’in nasıl temizleneceğine dair net, bilimsel bir yol haritası oluşturduklarını söyleyerek  “Bu planı sabırla ve tam bir kararlılıkla uyguluyoruz” dedi.

Türkiye’de yeşil altyapıyı bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk belediye olduklarının da altını çizen Soyer, dönemin sonunda İzmir kent merkezini çepeçevre saran 35 Yaşayan Park’ın hizmete gireceğini, milyonlarca metrekarelik rekreasyon alanlarıyla şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 16 metrekareden 30 metrekareye çıkacağını dile getirdi.
İzmir’i doğayla uyumlu hale getirmek için hane ölçeğinde de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Soyer, İzmir’de çöp kavramına son veren İzDönüşüm projesini detaylarıyla anlattı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELİ

Başkan Soyer’in sunumunda kent içi bisiklet altyapısı, kırsal bisiklet rotaları ve İzmir’de bisiklet kültürünün geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ile sokak hayvanlarına yönelik tesis ve projeler de yer aldı. Dünyanın ilk Cittaslow Metropol’ü İzmir’de bu kapsamda yapılan uygulamalara ilişkin bilgi veren Soyer, tarım, kentsel dönüşüm ve toplu ulaşıma uyguladıkları kooperatifçilik modelini depremzedeler için de hayata geçirerek Halk Konut projesini başlattıklarını söyledi.

Soyer, sosyal yardımlar ve dayanışma uygulamaları hakkında da detaylı bilgi verdi. Halk Ekmek projesiyle sadece geçim derdindeki yurttaşları değil, aynı derdi yaşayan fırıncıları da desteklediklerini belirterek, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile imzaladıkları protokolle ekmek fırınlarının yüzde otuzluk atıl kapasitesini faaliyete geçirdiklerini anlattı. Soyer, 130 bin adet olan günlük üretim arzını yeni bir ekmek fabrikası kurmaya ihtiyaç duymadan kısa sürede 250 bine ulaştırdıklarını söyledi.

ACİL ÇÖZÜM EKİBİ İKİ YILDA SORUNLARI ÇÖZDÜ

Başkan Soyer’in sunumunda yer verdiği önemli başlıklardan biri de “Acil Çözüm Ekibi”nin çalışmaları oldu. Son iki yılda kent merkezindeki dezavantajlı mahallelerin sorunlarını süratle çözüme kavuşturduklarını söyleyen Soyer, Çocuk Belediyesi, Gençlik Belediyesi, Masal Evleri, “Anahtar" adıyla kadınlara bütüncül hizmet sunan Sosyal Yaşam Kampüsü, kadın istihdamı ve engellilere yönelik projelerini de tek tek anlattı. Soyer, sosyal hizmet alanındaki çalışmaların öneminin altını çizerek “Dokuz Eylül, Ege, Katip Çelebi üniversitelerimizde ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde günlük 4 bin kişilik yemek dağıtımına başladık. Yine okullarınıza çıkan altı noktayı “Çorba Durağı”na çevirdik. 5 bin 547 üniversite öğrencisine, sekiz ay için toplam 3 bin 200’er lira eğitim desteği verdik” dedi.

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