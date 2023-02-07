Kılıçdaroğlu, Büyükşehirli başkanlarla Hatay'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun çok sayıda büyükşehir belediye başkanı deprem bölgesi Hatay'a geçerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelediler.HATAY (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen artçılar, bölgedeki 10 ilde ağır hasara yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD yönlendirmesi doğrultusunda Hatay’da konuşlandı. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yardımlar ve sıcak yemek hizmetleriyle kentteki vatandaşların yaraları da sarılmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hatay’a gelmesi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, deprem felaketinden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesini ziyaret etti.

İskenderun Belediyesi’ne uğrayarak bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sahadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ederek depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

Arama kurtarma ve yardım çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu, "Moralinizi bozmayın, biliyorum. Sonuçta sizin acınız bizim yüreğimizde. En büyük acı beklemek... Çok zor" diye konuştu. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik isteklerine karşılık da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 500 ekibiyle birlikte yola çıktıklarını geleceğini söyledi.