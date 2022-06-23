Kılıçdaroğlu, Başkan Gürün'le yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile Marmaris’te devam eden yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Gürün, 23 Haziran itibariyle 2 bin 881 hektarlık alanın zarar gördüğünü tespit ettiklerini açıkladı.MUĞLA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris’te çıkan orman yangını nedeniyle Aydın’daki programını yarıda kesip bölgeye gitme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu’nu karşılayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Genel Başkan'a yangının durumu, meydana gelen zararlar, ekiplerin çalışmaları ve yangının seyri ile ilgili detaylı bir anlatım gerçekleştirdi.

İkili daha sonra yangın alanına giderek açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gece görüşlü hava araçlarının olmaması ve yangına hazırlık konusunda eksiklerin bulunmasına dair eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu ile birlikte Marmaris’te yangın bölgesinde incelemelerde bulunduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, 23 Haziran Perşembe günü itibariyle Değirmenyanı Kürardı Mevkii’sinde soğutma çalışmaları devam ettiğini kaydetti.

"2 BİN 881 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

"Yangın Kırzeytinlik Mevkii’sinde, Börtübet’in arkasında, Yediadaların üstünde ve Honoz Tepesinde devam ediyor" diyen Başkan Gürün, "Resmi olmayan rakamlara göre 2 bin 881 hektar alanın zarar gördüğü tespit ettik. Bunun yanı sıra 103 hane, 274 kişi, 83 hayvan (15 büyükbaş, 38 küçükbaş, 29 kümes hayvanı, 1 kedi) ve 52 araç güvenli bölgelere tahliye edildi. Tüm ekiplerimiz ve imkanlarımız ile sahada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Emek veren, çaba harcayan bütün yangın söndürme personeline minnettarız. Artık bu acıların yaşanmamasını, bunun son olmasını diliyor, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nada göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.