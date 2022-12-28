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Kilez Deresi’ni kirleten firmaya çifte ceza

GÜNDEM 28.12.2022, 12:19
Kilez Deresi’ni kirleten firmaya çifte ceza

Kocaeli'de Kilez Deresi’ni kirleten Crown Bevcan Türkiye firmasına 1 milyon 471 bin TL’lik ceza verilirken Büyükşehir Encümeni’nden faaliyetten men kararı çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Kilez Deresi’ni kirleten Crown Bevcan Türkiye firmasına faaliyetlerden men edilme cezası verildi. Yapılacak tebligatın ardından firma, mühürlenerek faaliyetten men edilecek.

Derenin kirletilmesi hem Kocaeli’de hem de Türkiye’de büyük tepki toplamıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 2022 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda geçtiğimiz pazar günü Kilez Deresi’nin kirletilmesi ve ilgili firmaya ilişkin kararlar görüşüldü. Kamuoyunda büyük tepki uyandıran kirlilik olayı cezasız kalmadı. Encümende alınan kararla Crown Bevcan Türkiye firmasına faaliyetten men cezası verildi. Firmaya yapılacak tebligatın ardından Büyükşehir Zabıtası firmayı mühürleyecek ve faaliyetten men edecek.

NE OLMUŞTU?

25 Aralık Pazar günü Kiraz Deresi’nde kirlilik olduğuna ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gelen ihbar üzerine ivedilikle olay mahalline giden Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından kirliliği tespit etti. Kilez Deresi’ndeki yoğun beyaz köpük ve kirliliği ilgili kurumlara ileten Büyükşehir ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile birlikte incelemelerini derinleştirdi.

Kirliliğin Kiraz Deresi’nin Çuhane Deresi koluna dökülen bir yağmur suyu kanalından geldiğini tespit eden ekipler, Crown Bevcan Türkiye ünvanlı işletmede inceleme başlattı. Yapılan incelemede firma tarafından kullanılan malzemenin beyaz renkli bir sıvı olduğu ve bu malzemenin işletmenin yağmur suyu hatlarında da bulunduğu görüldü.

İşletmenin kendisi tarafından döşenmiş olan söz konusu yağmur suyu kanalından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak ortaklaşa olarak Tutanak tanzim edildi.

İl çevre ve şehircilik müdürlüğü söz konusu firmaya 1 milyon 470 bin 960 liradan idari yaptırım kararı uyguladı ve sorumlular hakkında cumhuriyet başsağlığı suç duyurusunda bulundu.

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