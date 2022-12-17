KİGDER'den teröre lanet

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısının 6. yıldönümünde yayınladığı mesajla şehitleri andı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısının yıldönümünde bir mesaj yayınlandı. Karaoğlu, "17 Aralık 2016 günü sabah saatlerinde Kayseri Erciyes Üniversitesi kampusu yanındaki otobüs durağında, sivil kıyafetleriyle çarşı iznine çıkacak vatan bekçisi askerlerimizi taşıyan özel halk otobüsünün yanına yanaşan hain terör örgütü üyesinin kullandığı aracın infilak etmesi sonucu 15 canımızı şehit verdik. 56 vatan evladı da yaralanarak Gazi oldu. Kanlı hanin terör saldırısının üzerinden tam 6 yıl geçti." dedi.

KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, "Türk Milleti olarak bu coğrafyada çok ağır bedeller ödeyerek var olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu topraklarda var olmanın acılarını zaman zaman ağır olarak yaşıyoruz. Canımız yansa da ne topraklarımızdan, ne hürriyetimizden ne bayrağımızdan , vazgeçmeyiz. Hiçbir terör saldırısı 1924 Anayasasında belirtilen tanımıyla Türk Milletini korkutamaz ve yıldıramaz" şeklinde konuştu.

HİÇBİR ZAMAN AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, "Ülkemiz üzerinde oynayanlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu haince saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Birlik ve beraberliğimizi dolayısıyla Cumhuriyetimizi, hedef alan bu tür saldırılarla defalarca karşılaşmış olan milletimiz, bunların üstesinden gelebilecek kudrettedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine yönelik yapılan her türlü saldırıyı nefret ve lanetle kınıyorum. Hain terör saldırısında şehit olan kahramanlar başta olmak üzere bu vatan için bugüne kadar canını vermiş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyor ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor bundan sonraki hayatlarında sağlık ve huzur diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.