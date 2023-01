KİGDER'den 'tarafsız basın' mesajı

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün 62'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye'de gazetecilerin özgür olmadığını, basın mensuplarının baskılar ve ekonomik tehditler altında görev yapmaya çalıştıklarını belirten Dr. Sema Karaoğlu, bütün basın mensuplarının bu özel gününü kutladı. Karaoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği Demokrasiyi güçlendirmek özgür ve tarafsız basınla mümkündür. " dedi. Karaoğlu, basında görev yapan kadın gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini de ayrıca kutladı.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Özellikle yerel basın mensuplarının ağır ve zor şartlar altında çalıştığını belirten Karaoğlu, iktidarın da basın üzerindeki baskısının devam ettiğini söyledi.

KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, "Basın çalışanlarının kamuoyunu aydınlatmak için objektif bakış açısıyla kişi hak ve özgürlükleri ve meslek etiğinin üstün tutulduğu özgür bir çalışma ortamında görevlerinin yerine getirebilmeleri demokratik toplumu yaratan en önemli unsurdur. Basının görevi, olayları hiç çarpıtmadan doğru bir şekilde aktarmak ve insanların doğru bilgilenmesini sağlamaktır. Günümüz Türkiye’sinde basının bir kesimi ne yazık ki, iktidarın kalemşörü gibi çalışıyor. Muhalif olanlar, sesi biraz yüksek çıkanlar hemen TMK kapsamında baskı altına alınıyor, susturuluyor, yazdıkları ve duyurmaya çalıştıklarını da iktidar her alanda, yapılan yoğun baskılar neticesinde kesmeye çalışıyor. Muhalif gazeteler, haksız verilen cezalardan başını kaldıramıyor. Var olan baskılara rağmen ne kadar okunuyorsa ancak o derece yayın yapabiliyorlar." dedi.

KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, gazetecilerin ekonomik şartlarına da değindi. Karaoğlu, "Gazetecilerimizin sosyal güvenlik ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve özgürce işlerini yapmaları ve korkmadan haber yapabilmeleri mutlaka anayasal düzenlemelerle garanti altına alınmalıdır. Bağımsız ve tarafsız basın arzuluyor isek mutlaka basının ve çalışanların iktidarlara ve onların belediyelerinin sağladığı imkanlara mahkum olmamalarını sağlamalıyız." şeklinde konuştu.

Kendisinin ve derneğinin hedeflerinin yaşamın her alanındaki kadınların sesisin güçlü bir şekilde çıkması için çalışmalar yapmak olduğunu belirten KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, "Bizim ana hedefimiz, kadınları her alanda ön plana çıkarmaktır. Toplum yaşamındaki her alanda kadınlarımızı görmek istiyoruz. Onların girişimci ruhlarını ve yeteneklerini ön plana çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız. Bu manada basın camiasında görev yapan, ön planda olan ve sektörde kadınlarımıza kadro açan eşitlikçi insanlara selam olsun. Güçlü kalemi olan kadınlarımızın varlığı önemli, basın camiasının da görünür kadınların artmasını diliyoruz. Birçok sektöre göre kadın istihdamı basın sektöründe olumlu bir artış gösteriyor. Ayrıca rol model kadınların da basınında yer almasının artmasını diliyoruz. " dedi.

