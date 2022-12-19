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KİGDER'den Atatürk'e özel mesaj

GÜNDEM 19.12.2022, 08:15
KİGDER'den Atatürk'e özel mesaj

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayserililerin Kurtuluş Mücadelesini başlatma sürecinde Temsil Heyeti Başkanı olarak Kayseri'ye gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tam destek verdiğini belirten Dr. Sema Karaoğlu, "Tam 103 yıl önce olduğu gibi aynı heyecan içindeyiz. O günkü irademizle bir kez daha bağımsızlığımıza olan inancımızı haykırıyor ve tekraren 'HOŞGELDİN ULU ÖNDERİMİZ ' diyoruz" dedi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı süreçte Kayseri'ye geldiğini hatırlattı ve Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dr. Sema Karaoğlu, "Kayseri halkı her zaman milli duruşunu sergilemiş, milli mücadelede Atasının ve  devletinin yanında yer almıştır. Bilindiği üzere, Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve heyet üyeleri, Kayseri-Kırşehir üzerinden Ankara'ya gitmek üzere, 19 Aralık 1919 akşamında Sivas’tan Kayseri'ye gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çifte Kümbedler mevkisinde Türk Bayraklarıyla süslenmiş caddede coşkulu bir şekilde karşılanmış ve oraya toplanan Kayserililer Atatürk’ü “Yolunda ölmeye hazırız Paşam” sözleriyle alkışlamıştır. Kayseri'de bir gece konaklayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kentin önde gelen yöneticileri ve kanaat önderleri ile buluşmuş ve milli mücadeleye destek istemiştir. O dönemde Kayserililer Atatürk'e tam destek vermiş ve Gazimizi büyük bir moralle Ankara'ya uğurlamıştır" dedi.

Karaoğlu, "103 yıl sonra Cumhuriyetimizin kurucu liderine ve Cumhuriyetin değerlerine bazı kendini bilmezler tarafından sistematik olarak saldırılar olsa da Kayseri halkı  olarak 103 yıl önce nerede isek yine aynı noktadayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize canları pahasına emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetine, Cumhuriyet değerlerine, Atamızın ilkelerine ve inkılaplarına, onun gösterdiği yola sonsuza kadar sahip çıkacağız. Türk Milleti üzerinde oynanan ve oynanacak oyunlara karşı Atamızdan aldığımız ışıkla ve ilhamla karşı koymaya, birliğimizi devam ettirmeye ve şartlar ne olursa olsun Cumhuriyetimizden ve vatan topraklarından vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Atamıza bir kez daha 'HOŞGELDİN  ULU ÖNDER” diye sesleniyoruz. Ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimize ve atalarımıza rahmet diliyor, bu ülke uğruna gazi olmuşlara minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Bağımsızlığımız ve Yaşasın ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK” diye konuştu.

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