KİGDER Başkanı'ndan 'Zafer Bayramı' kutlaması

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tarih boyunca Türk Milletinin asla hürriyetinden vazgeçmediğini ve bu uğurda büyük mücadeleler verdiğine vurgu yapan Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş ve kendine yönelen saldırıları büyük kahramanlık örnekleriyle bertaraf etmiştir. 30 Ağustos da yine böyle karanlık odaklara karşı verilmiş destansı bir mücadelenin zafer yıldönümüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türk Ordusu, büyük bir inançla cephede Başkumandanı, askerleri, cephe gerisinde yaşlısı, kadını , çocuğuyla tüm milletçe 26 Ağustos 1922 yılında başlayan Büyük Taarruzla, 30 Ağustos 1922 tarihinde Türk Milletinin asla esaret altına alınamayacağını tüm Dünyaya ilan etmiştir. Bizler Vatan topraklarını tekrar vatan toprağı yapan ecdadımızdan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız inanç ve kararlılıkla, Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız" dedi.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında 1919'da bir Osmanlı subayı olan “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurdun işgal edilmesini ve Türk Milletinin esaret altına alınmak istenmesini asla kabul etmedi. 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan ve ölüm tehditlerine aldırmadan kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustosta Başlattığı Büyük Taarruzla zaferini bütün Dünya'ya 30 Ağustos 1922’de ilan etmiştir." şeklinde konuştu.

Dr. Sema Karaoğlu, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve vatanının bölünemeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Bize düşen görev; atalarımızın kanları ile alınmış ve bizlere armağan edilmiş olan demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet korumak olacaktır" dedi.

Dr. Karaoğlu, "Biz Türk kadınları, bu zaferin kahramanı Ulu önderimize, şehitlerimize,bu zaferin kazanılmasında cephe gerisinde emek veren analarımıza söz veriyoruz. Büyük zaferin 100. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’ni, demokrasiyi ve laikliği sonsuza kadar koruyacağız. Laik Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.