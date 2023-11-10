Son Dakika

KİGDER Başkanı'ndan Atatürk mesajı

GÜNDEM 10.11.2023, 09:00
KİGDER Başkanı'ndan Atatürk mesajı

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER) Dr. Sema Karaoğlu, yayınladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında saygı rahmet ve minnetle andı. "Ruhun şad, mekanın cennet olsun" diyen Karaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sonsuza kadar sahip çıkılacağını belirtti. Karaoğlu, "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türk ulusuna bağımsızlığı ve 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni hediye eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden tam 85 yıl geçti. Türk Milleti 85 yıl geçmesine rağmen Ata'sını özlemle ve rahmetle anmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği  Başkanı (KİGDER) Dr. Sema Karaoğlu, yayınladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı rahmet ve minnetle andı.

Karaoğlu yayınladığı mesajında "85 yıl önce, ebediyete yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri ve siyasi dehasıyla, olanaksızlıklara boyun eğmeyen kararlı tutumuyla Türk halkını, bağımsız Türkiye ülküsü doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmış vatan topraklarının yeniden vatan toprağı yapılmasına önderlik  etmiş  büyük bir liderdir" dedi.

Karaoğlu, "Bedeni aramızda olmayan Mustafa Kemal Atatürk fikirleri ve eserleri ile hem bizim hem mazlum milletlerin lideri olarak yaşamaya devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk,  Cumhuriyet kurulduğunda; “Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.” demişti. Bugün, hala kadın haklarını yeterince halledememiş bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Lakin Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü ile savaş alanlarında, cephede, kadın hakları için kafa yorarak, bu konuya da dikkat çekmiştir. Farkındalığı bu kadar yüksek böyle bir lideri saygı ile, minnet ile anmamak mümkün mü? 100 yıllık Cumhuriyetimizin  kuruluşundaki süreçte bize gösterdiği yol 'Ya İstiklal Ya Ölümdü'. Bu yolda çok bedeller ödenerek onun liderliğinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Atatürk cumhuriyeti bize emanet etti." dedi.

Karaoğlu, " Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; Ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birbirimizden ayrışmadan, bilimin ışığında, memleketimizin  menfaatleri gereği, kadın erkek ,var gücümüzle çalışmaktır. Bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkan her birimiz. Kadın erkek farketmeksizin, siyasal tercihimiz farketmeksizin atamazın emanetine sımsıkı sarılmak zorundayız. Atam emanetin emanetimizdir. Birinci vazifemizi asla unutmayacağız. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Atam " dedi.

Başkan Karaoğlu, sözlerini "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim" diyerek bitirdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 11 21
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 11 19
6. Kayserispor 11 19
7. Kasımpasa 11 18
8. Antalyaspor 11 15
9. Hatayspor 11 14
10. Sivasspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 11 13
13. Gaziantep FK 11 12
14. Karagümrük 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Konyaspor 11 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Bodrumspor 11 20
5. Göztepe 11 20
6. Gençlerbirliği 11 19
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 11 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Giresunspor 11 9
16. Ümraniye 11 9
17. Tuzlaspor 11 8
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 11 26
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 11 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 12 21
6. Real Betis 12 20
7. Real Sociedad 12 19
8. Valencia 12 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3