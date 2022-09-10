Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi Girne Limanı’nda

Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesi TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüştürülmek üzere, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla düzenlenen törenle Girne Limanı’nda inşa edilen özel alana yerleştirildi.KKTC (İGFA) - Doğu Akdeniz’in merkezinde yer alan konumuyla tarihin her döneminde denizcilerin en önemli limanlarından biri olan Kıbrıs, Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimiyle adanın ilk yüzen gemi müzesi olacak Denizcilik Tarihi Müzesi’ne kavuşuyor.

Denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları, resim ve fotoğraf gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak olan Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL, düzenlenen görkemli bir törenle Girne Limanı’nda inşa edilen özel alana aborda edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla düzenlenen törene pek çok davetli katıldı. Hukuk Fakültesinin yanı sıra Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü Mezunu da olan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, törene kaptan üniforması ile katıldı.

Denizcilik Tarihi Müzesi TEAL’in Girne Limanı’nda ziyaretçilerini karşılayacağı özel alanın inşası, Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla tamamlandı. Ekiplerin, önemli bir bölümünü su altında sürdürdüğü zorlu bir çalışmayla tamamlanan; 56 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve 4 metre derinliğe sahip olan alanın düzenlemesinde 3.500 metreküp beton kullanıldı.