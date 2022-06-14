Kıbrıs'ta Kenan Doğulu rüzgarı

Kenan Doğulu, 13 Haziran akşamı KerkiSolfej organizasyonuyla Kıbrıs CityFest’te sahne aldı.KKTC (İGFA) - Nova Norda ve Gaye Su Akyol’un ardından City Fest Kıbrıs 2022 festivalinde sahne alan Doğulu, konser alanında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yeniden Kıbrıs’ta sevenlerinin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren başarılı sanatçı, konserini “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla başlattı.

Kıbrıslı müzikseverlerle hasret giderdiği bu özel gecede Kenan Doğulu, geniş repertuarıyla alanı dolduran dinleyicilerini müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşattı. Kıbrıs CityFest’in coşkulu atmosferinde sahneye çıkan Kenan Doğulu “Yaparım Bilirsin”, “Kandırdım” gibi en sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Güçlü orkestrası ve sahne performanslarıyla Kıbrıs’ta büyüleyici bir geceye imza atan Doğulu, konserde Mert Yemenicioğlu stil danışmanlığında hazırlanan kıyafetlerle sahne aldı.

Ritmin bir an olsun düşmediği konserin sonunda Kenan Doğulu sevenlerinin bitmeyen alkış ve tezahüratları üzerine bis yaparak “Pamuk” ve “Tükendim” şarkılarıyla konserini tamamladı.