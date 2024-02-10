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KGK'dan deprem bölgesine anlamlı ziyaret

GÜNDEM 10.02.2024, 13:23
KGK'dan deprem bölgesine anlamlı ziyaret

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve KGK yönetim kurulu üyeleri ile il temsilcilerinden oluşan KGK heyeti, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'da buluşarak, depremde şehit olan gazeteciler ve vatandaşların kabirlerini ziyaret ettiler.ADIYAMAN (İGFA) - Aralarında duayen gazeteci yazar Yavuz Donat'ın da yer aldığı KGK heyeti İstanbul ve Ankara’dan hava yoluyla Adıyaman'a gitti. Adıyaman'da buluşan heyette KGK Genel Başkanı Dim'in yanı sıra KGK Yönetim Kurulu'ndan Genel Başkan yardımcısı Bülent Aydemir, Genel Başkan yardımcısı Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Lütfü Karakaş, Yönetim kurulu üyeleri Nalan Yazgan, Hayati Arıgan, İbrahim Aslan, Hacı Odabaş ile Mali Başkan Yarfidımcısı Yakup Aslan, Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım, Yerel Medya Meclis Başkanı Ümit Babacan, Denetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve İl Temsilcileri Osmaniye İsrafil Avcı, Diyarbakır Mehmet Çakan, Batman Ercan Arslan, Tokat Kemal Özdilek, Kilis Mahmut Özbalcı, Şanlıurfa Celal Çiftçi, Erzincan Suhabi Okumuş, Ağrı Nihat Aydın, Şırnak Halil Coşkun, Niğde Şerife Türkeş ve Balıkesir Mehmet Yarma ile Yaygın Medya Meclis Üyesi Tolga Şardan da yer aldı.

KGK YÖNETİMİ TOPLANDI

Ayrıca, KGK yönetim kurulu 6 Şubat 2023 depremlerinden büyük yara alan Adıyaman'da olağanüstü toplandı. Depremde zarar gören afetzede gazeteciler ve medya kuruluşlarına daha fazla katkıda bulunulması ve deprem illerine ziyaretlerin arttırılması kararı alındı. Yerel Medya Meclisi'nin daraltılmış toplantısı da Adıyaman'da yapılacak.

ARSLAN: BU ZİYARET BİZLERİ DUYGULANDIRDI

KGK Yönetim Kurulu Üyesi ve Adıyaman İl Temsilcisi İbrahim Arslan, "6 Şubat depreminden dolayı ilimize gelerek acımızı paylaşan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Dim'e, Küresel Gazeteciler Konseyi yönetim kurulu üyelerine ve Türkiye’nin diğer illerinden gelen Küresel Gazeteciler Konseyi temsilcilerinin ziyaretleri bizleri duygulandırdı. Hep birlikte Adıyaman Merkez Mezarlığı’nı ziyaret ederek depremde şehit olan meslektaşlarımız ve vatandaşlarımızın kabirlerine karanfil bırakıp, onlar için dualar ettik. Misafirlerimize ilimize teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

DİM: AİLELERİNİ DE ZİYARET EDECEĞİZ

Depremde şehit olan gazetecilerin ailelerini de ziyaret etmek istediklerini ifade eden KGK Genel Başkanı Dim ise "Asrın felaketinde yaşamını yitiren 32 meslektaşımızın ruhları şad olsun. Önümüzdeki günlerde deprem bölgesine tekrar ziyarette bulunacağız. Meslektaşlarımızın acılı ailelerini de ziyaret edeceğiz. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep Nurdağı, İslahiye, Malatya başta olmak üzere bölgedeki 11 noktaya ziyaret planlıyoruz" diye konuştu.

DEPREM ŞEHİDİ GAZETECİLER

Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses), Aziz Çevlik (Manşet/K.Maraş), Burak Alkuş (Adıyaman Ses), Burak Milli (AA/Hatay), Gökhan Aklan (İHA/Hatay), Hidayet Özdemir (Gazeteci-Yazar/Adıyaman), İskender Korkut (Mercan TV/Adıyaman), İzzet Nazlı (DHA/Hatay), Kemal Öner (Adıyaman Telgraf), Meltem Özgen (TV sunucu/Adana), Muhammed Akan (Adıyaman Haber), Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün/K.Maraş), Neşet Alkan (Haber Ekspres/Hatay), Ruhi Akan (Jet Haber/Adıyaman), Yunus Emre Doğan (Mercan TV/Adıyaman), Zübeyir Pektaş (Halkın Sesi/Adıyaman), Fatih Bayın (Radyo Tek/Adıyaman), Fatih Nalbantbaşı (Maraş Medya Merkezi), Erhan Yılmaz (23 Temmuz/Hatay), Hasan Seid OKAY (Antakya Gazeteciler Cemiyeti Üyesi/eski gazeteci), Mehmet Tekin (Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nin de kurucu üyesi/yazar), Haluk Arlı (Eski gazeteci/Hatay)
İsmail Hakkı Koçak (Mercan TV/Adıyaman), Yaşar Hamurcu (Emekli gazeteci/Adıyaman), Mehmet Ünsal (Güne Bakış/Mizanpaj/Adıyaman), Aynur Göksu (Güne Bakış/Editör/Adıyaman), Zafer İnli (Hatay Söz Gazetesi/Hatay), Ayhan Gümüşsoy (Haykırış Gazetesi/Beyzade FM/TV/Hatay), Rafi Sümbültepe (Arsuz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı/Hatay), İsmail Karaoğlan (Antakya Gazetesi/Yazar/Hatay), İ. Barış Can Tabakçı (Anadolu Haber Ajansı/Adıyaman), Fatma Erdoğan (Nurdağı Gazetesi/Grafiker/Gaziantep)

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