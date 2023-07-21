Keykubadiye Sarayı’nda kazı çalışması sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Selçuklularının en parlak döneminde Sultan 1’inci Alaaddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarda inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı’ndaki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker Gölü üzerinde bulunan Selçuklu dönemine ait Keykubadiye Sarayı’nda yapılan kazı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kazı alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları eşlik etti.

Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş’tan kazı çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, Selçuklu kenti Kayseri olan Kayseri için çok önemli olan Keykubadiye Sarayı’nın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi destekleriyle devam ettiğini belirtti.

2014’ten itibaren burada kazı çalışmaları yaptıklarını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Şeker Fabrikası’nın çok büyük desteklerinin olduğunu anlatan Prof. Dr. Ali Baş, sorunsuz bir şekilde kazıların sürdüğünü ifade etti. Baş, Başkan Büyükkılıç’a kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan Alaaddin Keykubad’ın sarayının da olduğu alanda kapsamlı bilgiler verdi.

“TARİHE BİR KEZ DAHA IŞIK TUTACAK”

Kayseri’nin, Anadolu Selçuklu Devleti’nin diyarı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sultan 1’inci Alaaddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarda inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı’ndaki kazı çalışmalarını yerinde inceleyip, Kazı Başkanımız Prof. Dr. Ali Baş’tan bilgi aldık” dedi. Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı ile tarihe bir kez daha ışık tutacaklarını ifade ederek, “İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında kadim şehrimiz Kayseri, Selçuklu’nun en önemli ve güzel eserlerinden biri olan Keykubadiye Sarayı ile tarihe bir kez daha ışık tutacak” diye konuştu.