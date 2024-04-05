Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, görevini devraldı

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını teslim aldı. Kestel Belediyesi’nde gerçekleştirilen coşkulu devir teslim töreniyle resmi mührü de alarak görevine başlayan Ferhat Erol, ‘’Burası sizin eviniz, kapımız her zaman açık’’ sözlerine yer verdi.BURSA (İGFA) - 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nde Kestel Belediye Başkanı olarak seçilen Ferhat Erol ve Belediye Meclis Üyeleri, sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim almalarının ardından Kestel Belediyesi önünde coşkulu bir devir teslim töreni gerçekleşti. Devir teslim törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Belediyesi önünde çiçeklerle karşılandı. Karşılamanın ardından konuşma gerçekleştiren Başkan Erol, Kestel Belediyesi’nin kapısının her zaman açık olduğunu ve belediyenin Kestellilerin evi olduğunu vurguladı. Başkan Erol, sözlerine şöyle devam etti;

‘’Cumhur İttifakımızın liderleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Kestel Belediye Başkanlığı için ismimiz açıklandı. 60 gün boyunca sahada hep birlikte, tüm teşkilatlarımız ile çalışmalarımızı yaptık ve bugünü yaşamak bizlere nasip oldu. Seçim bitti, mücadeleler verildi. Kestel’i hep birlikte kucaklamak için buradayız. Artık rozetimizi bir kenara çıkardık. Kestel için hep birlikte çalıştık, hep beraber kazandık, bundan sonra Kestel’i hep birlikte yönetmek için buradayız. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin bir örneğini Kestel’de yaşayacağız. Kestel Belediyemizin kapısı sizlere her zaman açık, burası sizin eviniz. ‘’

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Başkan Ferhat Erol’u tebrik etti. Özen, şu sözlere yer verdi;

‘’Yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra inşallah çalışma vakti. Ferhat kardeşim daha önce teşkilatta birlikte görev yaptığımız, bilgisine, enerjisine güvendiğimiz değerli bir kardeşimiz. Sizler de ona ve Cumhur İttifakına olan güveninizi ortaya koydunuz ve belediye başkanınızı seçtiniz. Bizler de Ankara’da, beklentilerin yerine getirilmesi noktasında yanında olacağız, hiç şüpheniz olmasın. ‘’

Devir teslim töreninin ardından Başkan Ferhat Erol, makamında tebrikleri kabul ederek görevine başladı.