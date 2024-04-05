Son Dakika

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, görevini devraldı

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını teslim aldı Kestel Belediyesi’nde gerçekleştirilen coşkulu devir teslim töreniyle resmi mührü de alarak görevine başlayan Ferhat Erol, ‘’Burası sizin eviniz, kapımız her zaman açık’’ sözlerine yer verdi

GÜNDEM 05.04.2024, 17:16
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, görevini devraldı

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını teslim aldı. Kestel Belediyesi’nde gerçekleştirilen coşkulu devir teslim töreniyle resmi mührü de alarak görevine başlayan Ferhat Erol, ‘’Burası sizin eviniz, kapımız her zaman açık’’ sözlerine yer verdi.BURSA (İGFA) - 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nde Kestel Belediye Başkanı olarak seçilen Ferhat Erol ve Belediye Meclis Üyeleri, sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını teslim almalarının ardından Kestel Belediyesi önünde coşkulu bir devir teslim töreni gerçekleşti. Devir teslim törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel Belediyesi önünde çiçeklerle karşılandı. Karşılamanın ardından konuşma gerçekleştiren Başkan Erol, Kestel Belediyesi’nin kapısının her zaman açık olduğunu ve belediyenin Kestellilerin evi olduğunu vurguladı. Başkan Erol, sözlerine şöyle devam etti;

‘’Cumhur İttifakımızın liderleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Kestel Belediye Başkanlığı için ismimiz açıklandı. 60 gün boyunca sahada hep birlikte, tüm teşkilatlarımız ile çalışmalarımızı yaptık ve bugünü yaşamak bizlere nasip oldu. Seçim bitti, mücadeleler verildi. Kestel’i hep birlikte kucaklamak için buradayız. Artık rozetimizi bir kenara çıkardık. Kestel için hep birlikte çalıştık, hep beraber kazandık, bundan sonra Kestel’i hep birlikte yönetmek için buradayız. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin bir örneğini Kestel’de yaşayacağız. Kestel Belediyemizin kapısı sizlere her zaman açık, burası sizin eviniz. ‘’

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Başkan Ferhat Erol’u tebrik etti. Özen, şu sözlere yer verdi;

‘’Yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonra inşallah çalışma vakti. Ferhat kardeşim daha önce teşkilatta birlikte görev yaptığımız, bilgisine, enerjisine güvendiğimiz değerli bir kardeşimiz. Sizler de ona ve Cumhur İttifakına olan güveninizi ortaya koydunuz ve belediye başkanınızı seçtiniz. Bizler de Ankara’da, beklentilerin yerine getirilmesi noktasında yanında olacağız, hiç şüpheniz olmasın. ‘’

Devir teslim töreninin ardından Başkan Ferhat Erol, makamında tebrikleri kabul ederek görevine başladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 31 49
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 31 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 28 40
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 28 7
Takımlar O P
1. Liverpool 30 70
2. Arsenal 30 68
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 30 49
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Chelsea 29 41
12. Bournemouth 30 41
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 30 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 30 42
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 15
20. Almeria 30 13